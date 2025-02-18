В Киеве невропатолог ВВК продавал диагнозы, позволявшие избежать участия в боевых действиях

Врач был задержан при получении второй части взятки.

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В Киеве стражи порядка задержали и сообщили о подозрении врачу - невропатологу по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды от военнообязанного.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в октябре прошлого года врач-невропатолог, являющийся членом и специалистом ВВК в Днепровском районе столицы, оценил в 2000 долларов США диагноз, который позволит военнообязанному избежать участия в боевых действиях.

«Мужчина в то время в плановом порядке проходил ВВК и за деньги должен быть признан годным к службе, не связанной с участием в боевых действиях и в случае мобилизации служил бы в подразделениях тылового обеспечения», - заявили в прокуратуре.

Врача задержали при получении второй части оговоренной суммы – 40 тыс. гривен.

В прокуратуре добавили, что врачу уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 240 тыс. гривен.