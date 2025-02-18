Исполнение обязанностей заместителя Председателя ГНС временно возложили на Андрея Троцка

Заместителем Председателя Государственной налоговой службы временно назначено Андрея Троцка.

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Во вторник, 18 февраля, Кабинет Министров провел заседание правительства, в ходе которого определил ряд кадровых решений.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, Правительство возложило временно исполнение обязанностей заместителя Председателя Государственной налоговой службы Украины на Троцка Андрея Владимировича.

Также Кабмин назначил Хилюка Виталия Павловича заместителем Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины.

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