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Виталий Хилюк стал заместителем Председателя Госслужбы финансового мониторинга

12:22, 18 февраля 2025
Правительство приняло ряд кадровых решений.
Виталий Хилюк стал заместителем Председателя Госслужбы финансового мониторинга
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Во вторник, 18 февраля, Кабинет Министров провел заседание правительства, в ходе которого определил ряд кадровых решений.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, Правительство назначило Хилюка Виталия Павловича заместителем Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Также временно возложено исполнение обязанностей заместителя Председателя Государственной налоговой службы Украины на Троцка Андрея Владимировича.

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Кабинет Министров Украины

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