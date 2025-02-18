Анналена Бербок анонсировала разработку финансового пакета для усиления обороны ЕС

По словам главы МИД Германии, это произойдет в ближайшее время.

Фото: deutschland.de

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила о разработке важного плана для укрепления обороны Европы. По ее словам, подобно кризисам с евро и коронавирусом, сейчас формируется специальный финансовый пакет для обеспечения безопасности в Европейском Союзе. Об этом пишет Bloomberg.

«Это произойдет в ближайшее время», - отметила Бербок, не уточнив подробностей относительно деталей плана.

Чиновники объяснили, что конкретные расходы и детали будут объявлены только после выборов в Германии, чтобы избежать политических споров перед голосованием. В то же время, Германия и Нидерланды традиционно выступают против совместных заимствований на уровне ЕС.

Согласно оценкам экономистов Deutsche Bank, Европейский Союз имеет около 400 миллиардов евро (примерно 419 миллиардов долларов) для финансирования обороны через национальные фискальные ресурсы, фонды сплоченности и перераспределение средств в рамках существующих программ, таких как Фонд восстановления и Европейский механизм стабильности.

В отчете экономистов указано, что «если потребности в расходах превысят это, могут потребоваться новые решения ЕС».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лидеры ЕС на саммите в Париже 17 февраля нашли общий язык о необходимости увеличения расходов на оборону.

Стармер признал, что «европейцам придется увеличить расходы и возможности, которые мы предоставляем Украине», а Туск сказал, что отношения США и ЕС в сфере обороны вступают в «новую стадию», поскольку европейцы отдают себе отчет в необходимости увеличения расходов на оборону и большей самообеспеченности.

«Европа поняла сообщение США о том, что она сама должна сделать больше», - сказал премьер-министр Нидерландов Дик Шуф, добавив: «Еще слишком рано заключать конкретные соглашения».

Шольц подтвердил свою поддержку предложению ЕС ввести положение о чрезвычайных ситуациях для значительного увеличения расходов на оборону, которое фон дер Ляйен поддержала на Мюнхенской конференции по безопасности.

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