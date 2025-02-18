Кабмин провел заседание — какие решения приняли 18 февраля

Утвержден план приоритетных действий Правительства на 2025 год и внесены изменения в Порядок использования средств.

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Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук:

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики і до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, в частині приведення порядків у відповідність з нормами бюджетного законодавства та перейменування Міністерства культури та інформаційної політики України на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення інформаційного суверенітету України на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях, інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів з метою приведення Порядку у відповідність до вимог чинного законодавства та реалізації у 2025 році заходів бюджетної програми КПКВ «Забезпечення інформаційного суверенітету України на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях, інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів». Серед іншого, передбачено, що з метою виконання завдань бюджетної програми державне підприємство «Інформаційне агентство «Ре-інформ» організовує та проводить у відповідному році мистецькі конкурси. Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів затверджується наказом Міннацʼєдності. Учасниками мистецьких конкурсів є підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, а також інші суб’єкти господарювання, зареєстровані на території України відповідно до законодавства України. Не допускаються до участі в мистецькому конкурсі суб’єкти господарювання, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) яких є резидентом держави-агресора та/або керівник, та/або засновник є громадянином РФ/РБ. За результатами проведення мистецького конкурсу визначаються переможець або переможці та обираються найкращі моделі інформаційних продуктів. Виробництво інформаційних продуктів переможець (переможці) мистецьких конкурсів завершують до кінця відповідного бюджетного періоду. Майнові права інтелектуальної власності на всі вироблені інформаційні продукти в повному обсязі належать державному підприємству «Інформаційне агентство «Ре-інформ». У разі коли за результатами року державне підприємство «Інформаційне агентство «Ре-інформ» має прибуток (дохід) від вироблених інформаційних продуктів, у наступному за звітним році сума фінансової підтримки державного підприємства зменшується на суму отриманого доходу (прибутку).

- Внесено зміни до постанови КМУ від 29.07.2022 № 854 «Про утворення Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану» з метою оновлення складу Координаційного штабу, внесення змін до організаційних засад його функціонування та узгодження зазначеної постанови з постановою КМУ від 09.08.2024 № 911 «Деякі питання проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення». Перейменовано Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану на Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення. Визначено головою Координаційного штабу Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад та територій, заступником голови Координаційного штабу - заступника Міністра розвитку громад та територій, секретарем Координаційного штабу – керівника структурного підрозділу Мінрозвитку тощо.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування». Затверджено розподіл за напрямами використання коштів у сумі 12 млрд. 600 млн. грн., передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році. Також затверджено Перелік об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсяги їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році; Перелік об’єктів і заходів щодо розбудови пунктів пропуску через державний кордон за програмою Європейського Союзу «Механізм Сполучення Європи» (CEF) та об’єктів, які реалізовуються із залученням державних запозичень згідно із порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку, розбудови, відновлення та забезпечення сталих транспортних зв’язків дорожньої інфраструктури, та обсяги їх співфінансування за рахунок коштів державного бюджету у 2025 році; Перелік заходів з розвитку, будівництва, ремонту, облаштування, модернізації та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.

- Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 19.08.2015 № 624 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса», у зв’язку з набранням чинності ЗУ № 1909-ІХ «Про страхування», яким запроваджено нову модель відносин у сфері страхування.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 18.01.2003 № 93 «Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів» з метою приведення її у відповідність до положень Митного кодексу України, із змінами, внесеними ЗУ № 3926-ІХ «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу». Установлено, що плата за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, справляється із заінтересованих осіб, в порядку, визначеному Міністерством фінансів, на підставі: письмового звернення декларанта до митного органу- за виконання митних формальностей поза місцем розташування митного органу та/або поза робочим часом, установленим для нього; акта огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, підписаного представником декларанта і посадовою особою митного органу, - за виконання форм митного контролю, визначених із застосуванням системи управління ризиками, поза місцем розташування митного органу.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 28.02.2011 № 234 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС». Установлено, що вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228, щодо критеріїв визначення одержувача бюджетних коштів не застосовуються під час визначення одержувачів бюджетних коштів за бюджетною програмою «Підтримка у безпечному стані блоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС». Викладено у новій редакції додаток до постанови КМУ від 28.02.2011 № 234 - «План заходів щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему на 2025 рік», зокрема, в частині уточнення року, в якому будуть виконуватись заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та підтримки у безпечному стані блоків та об’єкта «Укриття», та розподілення коштів, передбачених у державному бюджеті на 2025 рік за бюджетною програмою «Підтримка у безпечному стані блоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС» за напрямами їх використання.

- Схвалено проект листа Уряду України до Організації економічного співробітництва та розвитку про запит стосовно приєднання до Декларації про інтеграцію адаптації до зміни клімату в співробітництво у сфері розвитку. Приєднання до зазначеної Декларації ОЕСР сприятиме прискоренню впровадження структурних реформ на шляху вирішення проблеми пом’якшення антропогенного впливу на зміну клімату з урахуванням кращих міжнародних практик та поглибленню взаємодії з ОЕСР за цим напрямом.

- Внесено зміни до плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2023-2025 роках щодо заходів із забезпечення прозорості та доступності інформації щодо наукових досліджень; гармонізації законодавства у сфері європейської інтеграції; розроблення цифрової платформи для молоді; розроблення методичних рекомендацій щодо застосування інструментів та механізмів для трансформації різних сфер функціонування закладів вищої освіти на засадах прозорості та доброчесності; інституалізації імплементації міжнародної Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях, забезпечення доступу до публічної інформації у формі відкритих даних та прозорості системи надрокористування в частині формулювання змісту, індикаторів виконання, очікуваних результатів, а також строків їх виконання.

- Здійснено розподіл субвенції обсягом 460 млн. 548,625 тис. грн. з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, у 2025 році, на завершення проектів, розпочатих у минулому бюджетному періоді.

- Затверджено план пріоритетних дій Уряду на 2025 рік. Плану складається із завдань та заходів, що конкретизують шляхи досягнення цілей i пріоритетів Кабінету Міністрів України та стосуються: завдань, спрямованих на розв'язання суспільно важливих проблем, спричинених збройною агресією РФ проти України, та виконання яких є необхідним для відновлення України у період воєнного стану та у післявоєнний період; необхідності виконання міжнародно-правових зобов'язань України, які потребують прийняття рішень Уряду, зокрема, у сфері європейської інтеграції, у тому числі з урахуванням Звіту про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2024 року, опублікованого 30.10.2024, та скринінгових звітів за підсумками двосторонніх зустрічей Україна - ЄС у межах переговорного процесу про вступ України до ЄС, а також в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом; виконання запланованих завдань (кроків) Плану України (ініціатива Європейського Союзу «Ukraine Facility»), схваленого розпорядженням КМУ від 18.03.2024 № 244; Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2025 рік; необхідності наближення членства в OECP, зокрема приєднання до правових інструментів та органів OECP; досягнення Цілей сталого розвитку.

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