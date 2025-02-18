Ольга Стефанишина о соглашении с США о редкоземельных металлах: Ожидаем, что оно будет подписано

Ольга Стефанишина подчеркнула, что Украина «не отвергла» предложенное США соглашение о полезных ископаемых.

Фото: minjust.gov.ua

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что соглашение с США по использованию природных ископаемых до сих пор обсуждается. Об этом она сказала во время визита в Варшаву, пишет The Guardian.

По ее словам, Украина «не отвергла» предложенное США соглашение о критически важных полезных ископаемых.

«Мы ожидаем, что оно будет подписано», – сказала она.

Ранее сенатор Линдси Грэм во время Мюнхенской конференции безопасности заявлял, что наличие в Украине полезных ископаемых на $3 трлн является весомым аргументом, чтобы продолжать поддержку.

Добавим, Владимир Зеленский сообщил, каких деталей не хватает в соглашении с США по ископаемым.

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