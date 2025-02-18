Ольга Стефанишина о соглашении с США о редкоземельных металлах: Ожидаем, что оно будет подписано

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что соглашение с США по использованию природных ископаемых до сих пор обсуждается. Об этом она сказала во время визита в Варшаву, пишет The Guardian.
По ее словам, Украина «не отвергла» предложенное США соглашение о критически важных полезных ископаемых.
«Мы ожидаем, что оно будет подписано», – сказала она.
Ранее сенатор Линдси Грэм во время Мюнхенской конференции безопасности заявлял, что наличие в Украине полезных ископаемых на $3 трлн является весомым аргументом, чтобы продолжать поддержку.
Добавим, Владимир Зеленский сообщил, каких деталей не хватает в соглашении с США по ископаемым.
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