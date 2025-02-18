Ольга Стефанішина про угоду з США щодо рідкісноземельних металів: Очікуємо, що її буде підписано

Ольга Стефанішина наголосила, що Україна «не відкинула» запропоновану США угоду щодо корисних копалин.

Фото: minjust.gov.ua

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Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що угода зі США щодо використання природних копалин досі обговорюється. Про це вона сказала під час візиту до Варшави, пише The Guardian.

За її словами, Україна «не відкинула» запропоновану США угоду щодо критично важливих корисних копалин.

«Ми очікуємо, що її буде підписано», – сказала вона.

Раніше сенатор Ліндсі Грем під час Мюнхенської безпекової конференції заявляв, що наявність в Україні корисних копалин на $3 трлн є вагомим аргументом, щоб продовжувати підтримку.

Додамо, Володимир Зеленський повідомив, яких деталей не вистачає в угоді зі США щодо копалин.

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