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Зеленський повідомив, яких деталей не вистачає в угоді зі США щодо копалин

14:44, 17 лютого 2025
За словами Володимира Зеленського, ключове питання не в тому, що Україна може дати, а в тому, що вона може отримати.
Зеленський повідомив, яких деталей не вистачає в угоді зі США щодо копалин
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Україна зацікавлена у підписанні угоди зі Сполученими Штатами Америки щодо використання природних копалин, але лише після її доопрацювання, щоб вона враховувала ключові інтереси країни. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами.

За його словами, нічого «принципово нового» в цій угоді немає – подібні домовленості існували в той чи інший час.

«Але ключове питання не в тому, що Україна може дати, а в тому, що вона може отримати... Ми дійсно зацікавлені в підписанні угоди зі США», – запевнив він.

Зеленський наголосив, що він також говорив американському президенту Дональду Трампу, що «Україна хоче підписати угоду».

«Але коли ми перейшли до деталей, виявилося, що наразі вона не містить гарантій безпеки. А це принципово важливий аспект, який має бути хоча б окреслений у меморандумі», – сказав Зеленський.

Деякі деталі в документі, за його словами, можуть змінюватися з часом, але фундаментальні речі мають бути чітко визначені.

Як наголосив Зеленський, наприклад, якщо в документі йдеться про гарантії безпеки, то варто розглянути їх у контексті НАТО або альтернативних механізмів. За його словами, гарантії безпеки – це не лише військова допомога, а й економічні та політичні зобов’язання.

Також Президент України додав, що Україна вітає інвестиції з боку США, але ключове питання – не просто в отриманні ресурсів, а в створенні інвестицій.

«Україна – не просто країна сировини, і це має бути чітко зафіксовано в документі», – сказав Зеленський.

Раніше сенатор Ліндсі Грем під час Мюнхенської безпекової конференції заявляв, що наявність в Україні корисних копалин на $3 трлн є вагомим аргументом, щоб продовжувати підтримку. 

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Володимир Зеленський

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