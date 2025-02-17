На саркофазі Чорнобильської АЕС виявили ще три осередки пожежі

На ЧАЕС знову розпочались заходи з ліквідації наслідків нещодавнього дронового удару.

Фото: ДСНС

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Як писала «Судово-юридична газета», російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. 16 лютого на Чорнобильській АЕС продовжували гасити зовнішню обшивку укриття, а вранці 17 лютого роботи з гасіння пожежі призупинили.

Згодом Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомило, що станом на 10:00 відновлено роботи з ліквідації займання.

Зазначається, що зафіксовано три осередки тління. Наразі працюють дві групи верхолазів (по чотири особи), третя група закріплюється для часткового розкриття конструкцій укриття та гасіння осередків тління.

«Ситуацію моніторять за допомогою БпЛА з тепловізором. Від ДСНС залучено 91 особу та 18 одиниць техніки», - сказано у повідомленні.

Також там додали, що погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС, не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено.

Нагадаємо, загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК на ЧАЕС вдалося локалізувати – Міндовкілля.

Зазначимо, Андрій Єрмак заявив, що у Мюнхені зараз «всі дуже злі» від новини про удар по Чорнобильській АЕС. Крім того, Андрій Єрмак та Володимир Зеленський опублікували фото і відео наслідків удару по Чорнобильській АЕС.

СБУ показала уламки російського дрона, який атакував Чорнобильську АЕС.

Нагадаємо, у МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото.

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