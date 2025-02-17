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Україна не знала про переговори Росії та США у Саудівській Аравії і не визнаватиме їх результат – Зеленський

14:29, 17 лютого 2025
Україна не визнає домовленості стосовно України, якщо вони відбуваються без її участі, – заявив Зеленський.
Україна не знала про переговори Росії та США у Саудівській Аравії і не визнаватиме їх результат – Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі в переговорах у Саудівській Аравії між представниками США та Росії і не визнаватиме жодних домовленостей щодо України без її участі. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Зеленський наголосив, що будь-які переговори про Україну без її представників не матимуть результату, і Україна не визнаватиме таких домовленостей. Він також зазначив, що його офіційний візит до Саудівської Аравії, запланований на 18 лютого, не пов'язаний із переговорами між США та Росією.

«Україна не братиме участі. Україна про це нічого не знала.  Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України такими, які не мають результату. І ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати», – сказав Президент України.

Україна наполягає на тому, що жодні рішення щодо її майбутнього не можуть бути ухвалені без її безпосередньої участі.

Президент зазначив, що у цих перемовинах є двосторонній трек, «і вони мають на це право, якщо в них є двосторонні питання». За словами Зеленського, про це говорили і раніше, однак лише тепер «стали публічно говорити».

Як відомо, 18 лютого в Саудівській Аравії запланована зустріч представників США та РФ. Як раніше повідомлялося, предметом також може бути питання щодо російсько-української війни.

17 лютого стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо вже прибув до Саудівської Аравії.

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США росія Володимир Зеленський

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