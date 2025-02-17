Украина не знала о переговорах России и США в Саудовской Аравии и не будет признавать их результат – Зеленский

Украина не признает договоренности в отношении Украины, если они происходят без ее участия, – заявил Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии между представителями США и России и не будет признавать никаких договоренностей по Украине без ее участия. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Зеленский подчеркнул, что любые переговоры об Украине без ее представителей не будут иметь результата, и Украина не будет признавать таких договоренностей. Он также отметил, что его официальный визит в Саудовскую Аравию, запланированный на 18 февраля, не связан с переговорами между США и Россией.

«Украина не будет участвовать. Украина об этом ничего не знала. Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины такими, которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать», - сказал Президент Украины.

Украина настаивает на том, что никакие решения относительно ее будущего не могут быть приняты без ее непосредственного участия.

Президент отметил, что в этих переговорах есть двусторонний трек, «и они имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы». По словам Зеленского, об этом говорили и раньше, однако только теперь «стали публично говорить».

Как известно, 18 февраля в Саудовской Аравии намечена встреча представителей США и РФ. Как ранее сообщалось, предметом также может быть вопрос о российско-украинской войне.

17 февраля стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио уже прибыл в Саудовскую Аравию.

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