На Чорнобильській АЕС продовжують гасити зовнішню обшивку укриття, пошкодженого російським дроном

Рівень радіації не змінився, ситуація перебуває під контролем.

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Як писала «Судово-юридична газета», російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Виходу радіоактивних речовин на ЧАЕС не зафіксовано, але якщо будуть повторні удари, ситуація може змінитися.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що роботи з ліквідації наслідків удару російського дрона по Чорнобильській АЕС тривають.

«Продовжується гасіння загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК. Проводяться роботи верхолазами для часткового розкривання конструкцій Арки НБК та заповнення пустот вогнегасними речовинами під покрівлею будівлі», — йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що моніторинг ситуації здійснюється за допомогою БПЛА з тепловізором, зокрема залучено 18 одиниць техніки та 85 працівників ДСНС.

Також на місці постійно здійснюється моніторинг стану повітря та радіаційного фону.

«Рівень радіації на об’єкті не змінився. Контрольні рівні потужності еквівалента амбієнтної дози не перевищені. Радіаційна ситуація перебуває під контролем», - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК на ЧАЕС вдалося локалізувати – Міндовкілля.

Зазначимо, Андрій Єрмак заявив, що у Мюнхені зараз «всі дуже злі» від новини про удар по Чорнобильській АЕС. Крім того, Андрій Єрмак та Володимир Зеленський опублікували фото і відео наслідків удару по Чорнобильській АЕС.

СБУ показала уламки російського дрона, який атакував Чорнобильську АЕС.

Нагадаємо, у МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото.

Додамо, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко заявив, що зараз ситуація стабільна, про підвищення радіаційного фону не повідомляли.

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