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На саміті в Парижі обговорять гарантію автоматичного членства України в НАТО, — The Guardian

20:54, 16 лютого 2025
На зустрічі, яку скликає Емманюель Макрон, обговорять, які гарантії безпеки Європа могла б надати Україні.
На саміті в Парижі обговорять гарантію автоматичного членства України в НАТО, — The Guardian
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«Судово-юридична газета» писала, що президент Франції Емманюель Макрон 17 лютого проведе екстрений саміт європейських лідерів. Зустріч пройде у Єлисейському палаці у другій половині дня.

Стало відомо, що на зустрічі лідери обговорять варіант автоматичного набуття Україною членства в НАТО, якщо РФ порушить режим припинення вогню у разі досягнення мирної угоди. Про це повідомляє The Guardian.

Так, на саміті обговорюватимуться оборонні можливості, які Європа могла б надати Україні для забезпечення надійних гарантій безпеки, включно з планом автоматичного набуття Україною членства в НАТО у разі явного порушення Росією режиму припинення вогню.

За даними видання, така пропозиція була висунута деякими американськими сенаторами. Ініціативу також підтримав президента Фінляндії Александр Стубб.

Як повідомлялося, у саміті візьмуть участь президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте та очільники урядів Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів та Данії.

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НАТО Україна війна Франція Емманюель Макрон

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