На саміті в Парижі обговорять гарантію автоматичного членства України в НАТО, — The Guardian

На зустрічі, яку скликає Емманюель Макрон, обговорять, які гарантії безпеки Європа могла б надати Україні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Судово-юридична газета» писала, що президент Франції Емманюель Макрон 17 лютого проведе екстрений саміт європейських лідерів. Зустріч пройде у Єлисейському палаці у другій половині дня.

Стало відомо, що на зустрічі лідери обговорять варіант автоматичного набуття Україною членства в НАТО, якщо РФ порушить режим припинення вогню у разі досягнення мирної угоди. Про це повідомляє The Guardian.

Так, на саміті обговорюватимуться оборонні можливості, які Європа могла б надати Україні для забезпечення надійних гарантій безпеки, включно з планом автоматичного набуття Україною членства в НАТО у разі явного порушення Росією режиму припинення вогню.

За даними видання, така пропозиція була висунута деякими американськими сенаторами. Ініціативу також підтримав президента Фінляндії Александр Стубб.

Як повідомлялося, у саміті візьмуть участь президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте та очільники урядів Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів та Данії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.