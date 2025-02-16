На екстрений саміт Макрона щодо України приїде керівництво ЄС, генсек НАТО, і лідери сімох країн

Президенти Євроради та Єврокомісії і генсек НАТО візьмуть участь у терміновій зустрічі європейських лідерів, скликаній президентом Франції.

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«Судово-юридична газета» писала, що президент Франції Емманюель Макрон 17 лютого проведе екстрений саміт європейських лідерів, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпеку Європи.

Зустріч пройде у Єлисейському палаці у другій половині дня.

У терміновому саміті візьмуть участь президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і генсек НАТО Марк Рютте. Про це повідомив представник Євроради, передає «Інтерфакс-Україна».

За даними джерела, зустріч має на меті розпочати консультації європейських лідерів щодо ситуації в Україні та питань безпеки в Європі.

«Президент Європейської ради Антоніо Кошта візьме участь у зустрічі, скликаній президентом Макроном, завтра вдень у Парижі», – сказав представник Євроради.

У зустрічі візьмуть участь очільники урядів Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів та Данії.

«Потім їхні дискусії можуть продовжитися в інших форматах з метою об’єднання всіх партнерів, зацікавлених у мирі та безпеці в Європі», – пояснив представник Європейської ради.

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