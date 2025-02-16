США запитують Європу про потреби для надання Україні гарантій безпеки — опубліковано список питань

Штати запитали союзників, що їм потрібно від Вашингтона для реалізації гарантій безпеки.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», США проводять опитування серед європейських союзників, який внесок та чи інша країна готова зробити надання Україні гарантій безпеки.

Представник Держдепу США заявив, що Вашингтон «ясно дав зрозуміти: ми очікуємо, що європейські партнери візьмуть на себе ініціативу у створенні міцної структури безпеки, і чекаємо від них пропозицій».

Агентство Reuters опублікувало список запитань США до країн ЄС у контексті врегулювання війни РФ проти України.

1) Що, на вашу думку, є підтримуваною Європою гарантією безпеки чи запевненням, яке слугувало б достатнім стримуючим фактором для Росії, водночас забезпечуючи припинення війни мирним врегулюванням?

2) Які європейські та/або треті країни, на вашу думку, могли б або брали б участь у такій домовленості? Чи є країни, які, на вашу думку, були б незамінними? Чи була б ваша країна готова розгорнути свої війська в Україні в рамках мирного врегулювання?

3) Якби військові сили третіх країн були розгорнуті в Україні в рамках мирної угоди, який би ви вважали необхідним розміром таких сил під проводом Європи? Як і куди будуть розгорнуті ці сили і як довго?

4) До яких дій повинні бути готові США, союзники та партнери, якщо РФ атакує ці сили?

5) Які вимоги підтримки США, якщо такі є, ваш уряд вважав би необхідними для участі в цих угодах безпеки? Зокрема, які короткострокові та довгострокові ресурси, на вашу думку, знадобляться від США?

6) Які додаткові можливості, обладнання та варіанти технічного обслуговування ваш уряд готовий надати Україні, щоб покращити свої переговорні позиції та збільшити тиск на Росію?

Що ще готовий зробити ваш уряд, щоб посилити свої санкції проти Росії, включно з більш суворим дотриманням санкцій і кращим націлюванням на треті країни, що дозволить Росії працювати у всьому світі?

Раніше повідомлялося, що європейські країни готують план відправлення своїх військ в Україну після досягнення миру з Росією.

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