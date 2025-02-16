Практика судів
  1. У світі

США запитують Європу про потреби для надання Україні гарантій безпеки — опубліковано список питань

19:27, 16 лютого 2025
Штати запитали союзників, що їм потрібно від Вашингтона для реалізації гарантій безпеки.
США запитують Європу про потреби для надання Україні гарантій безпеки — опубліковано список питань
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомляла «Судово-юридична газета», США проводять опитування серед європейських союзників, який внесок та чи інша країна готова зробити надання Україні гарантій безпеки.

Представник Держдепу США заявив, що Вашингтон «ясно дав зрозуміти: ми очікуємо, що європейські партнери візьмуть на себе ініціативу у створенні міцної структури безпеки, і чекаємо від них пропозицій».

Агентство Reuters опублікувало список запитань США до країн ЄС у контексті врегулювання війни РФ проти України.

1) Що, на вашу думку, є підтримуваною Європою гарантією безпеки чи запевненням, яке слугувало б достатнім стримуючим фактором для Росії, водночас забезпечуючи припинення війни мирним врегулюванням?

2) Які європейські та/або треті країни, на вашу думку, могли б або брали б участь у такій домовленості? Чи є країни, які, на вашу думку, були б незамінними? Чи була б ваша країна готова розгорнути свої війська в Україні в рамках мирного врегулювання?

3) Якби військові сили третіх країн були розгорнуті в Україні в рамках мирної угоди, який би ви вважали необхідним розміром таких сил під проводом Європи? Як і куди будуть розгорнуті ці сили і як довго?

4) До яких дій повинні бути готові США, союзники та партнери, якщо РФ атакує ці сили?

5) Які вимоги підтримки США, якщо такі є, ваш уряд вважав би необхідними для участі в цих угодах безпеки? Зокрема, які короткострокові та довгострокові ресурси, на вашу думку, знадобляться від США?

6) Які додаткові можливості, обладнання та варіанти технічного обслуговування ваш уряд готовий надати Україні, щоб покращити свої переговорні позиції та збільшити тиск на Росію?

Що ще готовий зробити ваш уряд, щоб посилити свої санкції проти Росії, включно з більш суворим дотриманням санкцій і кращим націлюванням на треті країни, що дозволить Росії працювати у всьому світі?

Раніше повідомлялося, що європейські країни готують план відправлення своїх військ в Україну після досягнення миру з Росією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США ЄС Європа Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Добір на посади 1 800 суддів місцевих судів буде непростим випробуванням та потребуватиме максимальної концентрації зусиль та ресурсів – НШСУ

Національна школа суддів повідомила про потенційні проблеми, які можуть виникнути під час добору на посади суддів та під час подальшої професійної підготовки новопризначених суддів.

«Судова реформа – це справа не тільки України, але й ЄС, адже вона фінансується за рахунок європейських платників податків», – посол ЄС в Україні Катаріна Матернова

Посол ЄС в Україні розповіла, чому судові реформи в Україні відбуваються так, як вони відбуваються, та що буде далі.

Органу фінансового контролю та БЕБ розширили можливості використання персональних даних – Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон, відповідно до якого БЕБ та орган фінансового контролю зможуть використовувати інформацію, відомості або інші персональні дані про особу та про документи, що містяться та оформлюються із застосуванням засобів Демографічного реєстру.

Верховна Рада внесла зміни щодо порядку оцінювання потреб особи чи сім’ї у соціальних послугах

Зміни зокрема стосуються оцінювання потреб у соціальних послугах та осіб, які надають соціальні послуги.

Кабмін заборонив направляти осіб з інвалідністю на ВЛК і змінив порядок подання документів про дитину з інвалідністю

Уряд вніс зміни в порядок оформлення військово-облікового документа особами з інвалідністю.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду