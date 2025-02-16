На припаркований автомобіль впала бурулька, а страховка відсутня — що робити власнику

Спочатку власник авто має викликати поліцію для складання протоколу.

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Бурульки, які звисають з будівель, можуть завдати шкоду майну чи здоров’ю. Вчасно прибирати льодові нависання, доглядати та здійснювати благоустрій за будівлями та прибудинковими територіями має ЖЕК, ОСББ або інша установа чи організація, на балансі якої знаходиться будівля.

Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги розповів, що робити власнику, якщо на його припаркований під будівлею автомобіль впала бурулька, а страховка відсутня.

Викликайте поліцію

Для складання протоколу. У ньому має бути зафіксовано, де сталася подія (місце, вулиця і номер будинку).

Робіть фото та відео

Детально фіксуйте пошкодження авто та робіть зйомку з прив’язкою до місцевості.

Встановлюйте свідків

Знайдіть та запишіть номери телефонів, ПІБ людей, які бачили факт пошкодження авто бурулькою. Надалі їх можна буде залучити як свідків.

Шукайте камери спостереження

Встановіть, де є камери відеоспостереження та відеореєстратори в автівках, що були поряд з місцем події. Спробуйте отримати копії відеозаписів.

Замовте оцінку майнової шкоди

Для цього зверніться до експерта. Збережіть відповідні докази (квитанції, чеки).

Визначте, кому належить будівля

Можна звернутися до міської ради із запитом про балансоутримувача будинку, з якого впала бурулька.

Зверніться до власника

Подайте заяву до балансоутримувача будівлі (власника) для відшкодування шкоди в добровільному порядку.

Зверніться до суду

Якщо у досудовому порядку розв’язати питання не вдалося, можна звернутися до суду з позовом про відшкодування матеріальної шкоди.

Коли може бути винен власник авто

Якщо власник припаркував авто в недозволеному місці (наприклад, під знаками, що забороняють стоянку, або де були попередження про небезпеку падіння бурульок).

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