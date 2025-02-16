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На припаркованный автомобиль упала сосулька, а страховка отсутствует — что делать владельцу

21:15, 16 февраля 2025
Сначала владелец авто должен вызвать полицию для составления протокола.
На припаркованный автомобиль упала сосулька, а страховка отсутствует — что делать владельцу
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Свисающие со зданий сосульки могут нанести вред имуществу или здоровью. Вовремя убирать ледовые нависания, ухаживать и осуществлять благоустройство за зданиями и придомовыми территориями ЖЭК, ОСМД или другое учреждение или организация, на балансе которого находится здание.

Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи рассказал, что делать владельцу, если на его припаркованный под зданием автомобиль упала сосулька, а страховка отсутствует.

Вызовите полицию

Для составления протокола. В нем должно быть зафиксировано, где произошло событие (место, улица и номер дома).

Делайте фото и видео

Подробно фиксируйте повреждение авто и производите съемку с привязкой к местности.

Устанавливайте свидетелей

Найдите и запишите номера телефонов, ФИО людей, которые видели факт повреждения авто сосулькой. В дальнейшем их можно будет привлечь в качестве свидетелей.

Ищите камеры наблюдения

Установите, где есть камеры видеонаблюдения и видеорегистраторы в машинах, находящихся рядом с местом происшествия. Попытайтесь получить копии видеозаписей.

Закажите оценку имущественного ущерба

Для этого обратитесь к эксперту. Сохраните соответствующие доказательства (квитанции, чеки).

Определите, кому принадлежит здание

Можно обратиться в городской совет с запросом о балансодержателе дома, из которого упала сосулька.

Обратитесь к владельцу

Подайте заявление к балансодержателю здания (владельца) для возмещения ущерба в добровольном порядке.

Обратитесь в суд

Если в досудебном порядке решить вопрос не удалось, можно обратиться в суд с иском о возмещении материального ущерба.

Когда может быть виноват владелец авто

Если владелец припарковал авто в неположенном месте (например, под знаками, запрещающими стоянку, или где были предупреждения об опасности падения сосулек).

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