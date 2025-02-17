На Львовщине мужчина заплатит 8500 гривен штрафа за попытку незаконно пересечь границу с Польшей

Обвиняемый пытался незаконно пересечь государственную границу Украины с Польшей вне пунктов пропуска.

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Во Львовской области мужчина заплатит штраф за попытку попасть в Польшу вне пунктов пропуска. Постановление о деле №455/36/25 обнародовал Старосамборский районный суд Львовской области.

В материалах дела указывается, что 5 января 2025 в 13:20 человек, совместно с гражданином, пытался незаконно пересечь государственную границу Украины с Польшей вне пунктов пропуска. Происходило это на территории Хировской объединенной территориальной общины Самборского района Львовской области. Его задержал пограничный наряд в окрестностях населенного пункта Скеловка.

На судебное заседание обвиняемый не явился, однако подал заявление о рассмотрении дела без его участия.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и оштрафовал на 8500 грн. Также он должен оплатить 605 грн судебного сбора.

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