Украина за время полномасштабной войны потеряла более 46 тысяч защитников, — Зеленский

С начала полномасштабного вторжения погибли более 46 тысяч военных и 380 тысяч получили ранения.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество потерь среди украинских военных с начала полномасштабной войны. Об этом он заявил в интервью NBC News.

По его словам, Украина за время полномасштабной войны потеряла более 46 тысяч защитников.

Президент добавил, что еще десятки тысяч военных пропали без вести или могут находиться в плену. Кроме того, 380 тысяч ранены.

По словам Главы государства, точное количество жертв среди гражданских на временно оккупированных территориях остается неизвестным.

«Еще десятки тысяч пропавших без вести или в плену. Это то, что мы знаем. Массовые захоронения и преступления на освобожденных территориях свидетельствуют о масштабе российского террора», - заявил Зеленский.

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