Україна за час повномашстабної війни втратила понад 46 тисяч захисників, — Зеленський

З початку повномасштабного вторгнення загинули понад 46 тисяч військових та 380 тисяч дістали поранення.

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Президент України Володимир Зеленський назвав кількість втрат серед українських військових із початку повномасштабної війни. Про це він заявив в інтерв'ю NBC News.

За його словами, Україна за час повномашстабної війни втратила понад 46 тисяч захисників.

Президент додав, що ще десятки тисяч військових зникли безвісти або ж можуть перебувати в полоні. Окрім того, 380 тисяч — поранені.

За словами Глави держави, точна кількість жертв серед цивільних на тимчасово окупованих територіях залишається невідомою.

«Ще десятки тисяч зниклих безвісти чи в полоні. Це те, що ми знаємо. Масові поховання та злочини на звільнених територіях свідчать про масштаб російського терору», — заявив Зеленський.

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