США ще не розпочали переговорів з РФ, після їх старту до них підключать Україну та Європу, — Марко Рубіо

Держсекретар США додав, що для переговорів країни мають забезпечити функціонування посольств.

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Сполучені Штати Америки ще не розпочали формальних переговорів з РФ щодо врегулювання війни. Україна та Європа можуть бути підключені до цього процесу пізніше. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі телеканалу CBS.

«По-перше, я думаю, що треба розуміти, що зараз немає жодного процесу. Що ми маємо на даний момент, так це розмова між Путіним і Трампом, у якому обидві сторони висловили зацікавленість у припиненні війни», - сказав він.

Він зазначив, що для переговорів країни мають забезпечити нормальне функціонування посольств.

«Тому на найелементарнішому рівні, якщо у нас дійсно є можливість домагатися миру шляхом взаємодії з росіянами, нам необхідно мати функціонуючі посольства у Москві та Вашингтоні. І це, безумовно, те, про що міністри закордонних справ будуть говорити у звичайному порядку», - сказав він.

Раніше спеціальний представник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що переговори щодо завершення війни Росії проти України, ведуться за двома окремими напрямками – російським та українсько-союзницьким.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що ніколи не прийме жодних рішень між США та РФ щодо України.

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