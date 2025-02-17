На Львівщині чоловік заплатить 8500 гривень штрафу за спробу незаконно перетнути кордон з Польщею

Обвинувачений намагався незаконно перетнути державний кордон України з Польщею поза пунктами пропуску.

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На Львівщині чоловік заплатить штраф за спробу потрапити до Польщі поза пунктами пропуску. Постанову у справі №455/36/25 оприлюднив Старосамбірський районний суд Львівської області.

У матеріалах справи вказується, що 5 січня 2025 року о 13:20 чоловік, спільно із громадянином, намагався незаконно перетнути державний кордон України з Польщею поза пунктами пропуску. Відбувалося це на території Хирівської об’єднаної територіальної громади Самбірського району Львівської області. Його затримав прикордонний наряд на околиці населеного пункту Скелівка.

На судове засідання обвинувачений не з’явився, однак подав заяву про розгляд справи без його участі.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та оштрафував на 8500 грн. Також він має сплатити 605 грн судового збору.

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