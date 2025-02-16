США спрашивают Европу о потребностях для предоставления Украине гарантий безопасности — опубликован список вопросов

Штаты спросили у союзников, что им нужно от Вашингтона для реализации гарантий безопасности.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», США проводят опрос среди европейских союзников, какой вклад та или иная страна готова внести предоставление Украине гарантий безопасности.

Представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон «ясно дал понять: мы ожидаем, что европейские партнеры примут инициативу в создании прочной структуры безопасности, и ждем от них предложений».

Агентство Reuters опубликовало список вопросов США в странах ЕС в контексте урегулирования войны РФ против Украины.

1) Что, по вашему мнению, является поддерживаемой Европой гарантией безопасности или заверением, которое служило бы достаточным сдерживающим фактором для России, обеспечивая одновременно прекращение войны мирным урегулированием?

2) Какие европейские и/или третьи страны, по вашему мнению, могли бы или участвовали в такой договоренности? Есть ли страны, которые, по вашему мнению, были бы незаменимы? Была бы ваша страна готова развернуть свои войска в Украине в рамках мирного урегулирования?

3) Если бы военные силы третьих стран были развернуты в Украине в рамках мирного соглашения, которое вы считали бы необходимым размером таких сил под руководством Европы? Как и куда будут развернуты эти силы и как долго?

4) К каким действиям должны быть готовы США, союзники и партнеры, если РФ атакует эти силы?

5) Какие требования поддержки США, если таковые имеются, ваше правительство сочло бы необходимыми для участия в этих соглашениях безопасности? В частности, какие краткосрочные и долгосрочные ресурсы, по вашему мнению, понадобятся от США?

6) Какие дополнительные возможности, оборудование и варианты технического обслуживания ваше правительство готово предоставить Украине, чтобы улучшить свои переговорные позиции и увеличить давление на Россию?

Что еще готово сделать ваше правительство, чтобы усилить свои санкции против России, включая более суровое соблюдение санкций и лучшее нацеливание на третьи страны, что позволит России работать во всем мире?

Ранее сообщалось, что европейские страны готовят план отправки своих войск в Украину после достижения мира с Россией.

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