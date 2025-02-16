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На экстренный саммит Макрона по Украине приедет руководство ЕС, генсек НАТО и лидеры семи стран

19:45, 16 февраля 2025
Президенты Евросовета и Еврокомиссии и генсек НАТО примут участие в срочной встрече европейских лидеров, созванной президентом Франции.
На экстренный саммит Макрона по Украине приедет руководство ЕС, генсек НАТО и лидеры семи стран
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«Судебно-юридическая газета» писала, что президент Франции Эмманюэль Макрон 17 февраля проведет экстренный саммит европейских лидеров, чтобы обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы.

Встреча состоится в Елисейском дворце во второй половине дня.

В срочном саммите примут участие президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и генсек НАТО Марк Рютте. Об этом сообщил представитель Евросовета, передает «Интерфакс-Украина».

По данным источника, цель встречи - начать консультации европейских лидеров по ситуации в Украине и вопросам безопасности в Европе.

«Президент Европейского совета Антонио Кошта примет участие во встрече, созванной президентом Макроном, завтра днем ​​в Париже», – сказал представитель Евросовета.

Во встрече примут участие главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании.

«Потом их дискуссии могут продолжиться в других форматах с целью объединения всех партнеров, заинтересованных в мире и безопасности в Европе», - пояснил представитель Европейского совета.

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