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Макрон збирає європейських лідерів, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпеку Європи

15:15, 16 лютого 2025
Президент Франції скликає екстрений саміт в Парижі.
Макрон збирає європейських лідерів, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпеку Європи
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Президент Франції Емманюель Макрон 17 лютого планує провести екстрений саміт європейських лідерів, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпеку Європи. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції  Жан-Ноель Барро, передає Le Figaro.

«Президент завтра збере головні європейські країни для обговорення європейської безпеки », — заявив очільник французького МЗС.

Жан-Ноель Барро не уточнив, хто буде присутній на зустрічі.

Водночас The Guardian зазначає, що прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер приєднається до європейського саміту, який скликає президент Франції Емманюель Макрон. Потім він поїде в США.

Британські джерела також повідомили, що, на їхню думку, серед запрошених Макроном до Парижа будуть генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також лідери Німеччини, Італії, Великої Британії та Польщі.

Щодо України, то очільник французького МЗС повторив, що «тільки українці можуть вирішити припинити війну, і ми будемо їх підтримувати, поки вони не ухвалять це рішення» .

 «Українці ніколи не зупиняться, поки не будуть впевнені, що запропонований їм мир буде тривалим» і не матимуть гарантії безпеки», — сказав міністр МЗС Франції.

«Хто дасть гарантії? Це будуть європейці», — зазначив Жан-Ноель Барро.

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Франція Емманюель Макрон

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