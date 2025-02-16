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Термін перевірки лічильників – українці ризикують отримати некоректні квитанції

23:30, 16 лютого 2025
Українці повинні проходити повірку лічильників кожні чотири роки, щоб уникнути переплат.
Термін перевірки лічильників – українці ризикують отримати некоректні квитанції
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Українці, які своєчасно передають показники за спожиту воду, можуть все одно отримувати квитанції з некоректними нарахуваннями, якщо порушують одне важливе правило — не дотримуються термінів повірки лічильників.

Як повідомили в пресслужбі АТ «Облтеплокомуненерго», згідно з Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», українці зобов'язані проходити повірку лічильників кожні чотири роки. Процедура є платною для споживачів.

У компанії підкреслили, що повірка лічильника є необхідною, оскільки фахівець перевіряє правильність роботи приладу. Якщо цього не зробити вчасно, споживач отримуватиме платіжки за загальнобудинковими показниками, які, як правило, значно вищі за індивідуальні. Тому важливо своєчасно здійснювати повірку, обираючи для цього ліцензовану компанію. Після процедури споживач отримує документи і передає їх постачальнику послуг.

За даними Держстату, з січня 2024 року до січня 2025 року вартість комунальних послуг зросла на понад 19%. Найбільше зросла вартість електроенергії, водночас ціни на інші послуги залишилися майже незмінними:

  • послуга з управління багатоквартирними будинками — здорожчала на 10,3%;
  • прибирання побутових відходів — на 9,6%;
  • утримання та ремонт житла — на 4,2%;
  • послуга водопостачання — на 0,7%;
  • послуга водовідведення — на 0,6%.

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