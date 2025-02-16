У чотирьох областях України очікуються морози до мінус 16 градусів

В Україну прийдуть сніг та морози.

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У понеділок, 17 лютого, в Україні очікується холодна погода, особливо вночі, коли температура може досягти рекордних -16 градусів. Як повідомляє Укргідрометцентр, найбільш низькі температури спостерігатимуться у Сумській, Чернігівській, Харківській та Луганській областях.

Вдень морози дещо ослабнуть, проте холод залишиться, зокрема в Луганській області, де температура не перевищить -8 градусів. Найтепліша погода очікується на півдні країни, де температура буде в межах -1...+1 градусів. У Києві вночі температура знизиться до -13, а вдень підніметься до -6 градусів.

Сніг пройде в кількох областях, зокрема у Кіровоградській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях, тоді як на решті території опадів не буде.

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