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Добудова Хмельницької АЕС зміцнить енергетичну безпеку не лише України, а й усього регіону — Володимир Зеленський

14:55, 16 лютого 2025
Наразі готується проект розширення Хмельницької АЕС із залученням американського бізнесу,
Добудова Хмельницької АЕС зміцнить енергетичну безпеку не лише України, а й усього регіону — Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що добудова Хмельницької атомної електростанції зміцнить енергетичну безпеку не лише України, а й усього європейського регіону.

«Ми зараз готуємо проект розширення нашої Хмельницької АЕС із залученням американського бізнесу, зокрема компанії Westinghouse. Буквально за день до Мюнхена я був на станції. Цей проект посилить енергетичну безпеку не лише України, а й всього європейського регіону», - зазначив Глава держави під час виступу на 61-й Мюнхенській конференції з безпеки, цитує «Інтерфакс-Україна».

Президень підкреслив, що в умовах постійних російських атак на енергетичний сектор ядерна енергетика відіграє ключову роль у забезпеченні життєздатності країни.

Він також додав, що ядерна енергетика була однією з тем, які обговорювалися під час розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 11392 про придбання обладнання для будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС.

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енергетика Володимир Зеленський АЕС

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