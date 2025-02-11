Верховна Рада прийняла закон про придбання обладнання для будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС

Парламент прийняв закон про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції.

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Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому як закон законопроект 11392 про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції.

Законопроект був внесений 2 липня 2024 року під назвою «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності».

Разом з тим, фінальна редакція, надана Комітетом 17 січня, вже має назву «Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції».

Як зазначено у висновку Комітету, на виконання доручення голови Верховної Ради Комітет на своєму засіданні 16 січня 2025 року переглянув висновок Комітету від 13 грудня 2024 року до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності, №11392, запропонованого з новою назвою «Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції».

Під час перегляду на засіданні Комітету 16 січня запропоновано доповнити порівняльну таблицю новими поправками. Поправка №268 стосується надання акціонерному товариству «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» дозволу на придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції, а також щодо розміщення, проектування та будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції.

Фінальна редакція законопроекту передбачає, що «Верховна Рада України, враховуючи стратегічне значення атомної енергетики для розвитку України, бажаючи компенсувати потужності української енергосистеми, що були втрачені у зв’язку з тимчасовою окупацією Запорізької атомної електричної станції та регулярними масованими ракетними обстрілами з боку країни-агресора, а також враховуючи численні зауваження до проекту Закону України «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції» (№11146 від 3.04.2024), приймає цей Закон України «Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції».

Цей Закон встановлює правові засади та надає дозвіл для придбання окремо визначеного обладнання, необхідного для майбутнього будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

Автор: Наталя Мамченко

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