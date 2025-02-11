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Міноборони ініціює створення полігону для тестування нових технологій розмінування з використанням ШІ

16:38, 11 лютого 2025
Міноборони планує створити полігон для тестування нових технологій розмінування з використанням штучного інтелекту.
Міноборони ініціює створення полігону для тестування нових технологій розмінування з використанням ШІ
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В Україні опрацьовують можливість створення сучасного випробувального полігону для тестування нових технологій, які використовуються в процесах розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту. Як повідомили у Міністерстві оборони, про це йшлося під час робочої зустрічі фахівців.

Зокрема, проєкт буде спрямований на підвищення ефективності гуманітарного розмінування, апробацію інновацій, обмін досвідом між українськими та міжнародними партнерами.

«Полігон, що перебуває у розпорядженні Міноборони, може стати унікальною платформою для проведення спільних досліджень, випробувань та навчання», - наголосила представник секретаріату Національного органу протимінної діяльності, начальник відділу управління інформацією протимінної діяльності управління протимінної діяльності Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Ольга Дробот.

За її словами, що новітні технології та їх розвиток дозволяють суттєво прискорити процес нетехнічного обстеження територій, а відтак гуманітарного розмінування, підвищити безпеку демінерів і зменшити ризики для цивільного населення.

Крім того, сторони обговорили нові підходи до аналізу супутникових та аерофотознімків для картографування замінованих територій, а також використання нейромереж для автоматичного розпізнавання мінних полів й інтеграцію сучасних алгоритмів штучного інтелекту в процеси планування й безпечного розмінування.

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ДСНС війна Міноборони штучний інтелект

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