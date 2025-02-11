Минобороны инициирует создание полигона для тестирования новых технологий разминирования с использованием ИИ

Минобороны планирует создать полигон для тестирования новых технологий разминирования с использованием искусственного интеллекта.

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В Украине прорабатывается возможность создания современного испытательного полигона для тестирования новых технологий, используемых в процессах разминирования, в частности с привлечением искусственного интеллекта. Как сообщили в Министерстве обороны, об этом шла речь во время рабочей встречи специалистов.

В частности, проект будет направлен на повышение эффективности гуманитарного разминирования, апробацию инноваций, обмен опытом между украинскими и международными партнерами.

«Находящийся в распоряжении Минобороны полигон может стать уникальной платформой для проведения совместных исследований, испытаний и обучения», - подчеркнула представитель секретариата Национального органа противоминной деятельности, начальник отдела управления информацией противоминной деятельности управления противоминной деятельности Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Ольга Дробот.

По ее словам, что новейшие технологии и их развитие позволяют существенно ускорить процесс нетехнического обследования территорий, а следовательно, гуманитарного разминирования, повысить безопасность деминеров и уменьшить риски для гражданского населения.

Кроме того, стороны обсудили новые подходы к анализу спутниковых и аэрофотосъемок для картографирования заминированных территорий, а также использование нейросетей для автоматического распознавания минных полей и интеграции современных алгоритмов искусственного интеллекта в процессы планирования и безопасного разминирования.

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