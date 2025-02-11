Верховная Рада поддержала за основу законопроект о принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий

Законопроект предлагает обязать родителей выполнять решения военных администраций относительно проведения обязательной эвакуации детей из зоны боевых действий.

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Верховная Рада 11 февраля приняла за основу законопроект 12353 об обязательной эвакуации детей из зоны боевых действий. Он изменяет законодательство в сфере проведения мер по эвакуации населения в условиях правового режима военного положения, а именно положений Кодекса гражданской защиты Украины и других законодательных актов Украины.

Речь идет о:

уточнении полномочий органов государственной власти при проведении мероприятий по эвакуации, в том числе обязательной;

устранение пробелов по запрету или ограничению въезда (входа), пребывание населения в населенных пунктах, из которых проводится обязательная эвакуация;

урегулирование обязательной эвакуации принудительным образом детей, которые попадают в районы военных (боевых) действий, зоны вооруженных конфликтов и населенных пунктов, приближенных к районам боевых действий;

внесение изменений в Семейный кодекс Украины и Закон «Об охране детства» в части: обязанности родителей (или заменяющих их лиц) заботиться о безопасных условиях жизни ребенка, на период действия правого режима военного положения

определение Генштабом в мирное время районов возможных боевых действий, вооруженных конфликтов;

возложение за ОВА принятие решений об обязательной эвакуации из районов активных боевых действий

устанавливается право ОВА по предложению военного командования на «проведение обязательной эвакуации принудительным способом детей»

принудительная эвакуация детей осуществляется с территорий возможных боевых действий – органами опеки и попечительства с привлечением Национальной полиции, а с территорий активных боевых действий – органами полиции.

Автор: Наталя Мамченко

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