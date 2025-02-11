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Верховная Рада поддержала за основу законопроект о принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий

13:54, 11 февраля 2025
Законопроект предлагает обязать родителей выполнять решения военных администраций относительно проведения обязательной эвакуации детей из зоны боевых действий.
Верховная Рада поддержала за основу законопроект о принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий
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Верховная Рада 11 февраля приняла за основу законопроект 12353 об обязательной эвакуации детей из зоны боевых действий. Он изменяет законодательство в сфере проведения мер по эвакуации населения в условиях правового режима военного положения, а именно положений Кодекса гражданской защиты Украины и других законодательных актов Украины.

Речь идет о:

  • уточнении полномочий органов государственной власти при проведении мероприятий по эвакуации, в том числе обязательной;
  • устранение пробелов по запрету или ограничению въезда (входа), пребывание населения в населенных пунктах, из которых проводится обязательная эвакуация;
  • урегулирование обязательной эвакуации принудительным образом детей, которые попадают в районы военных (боевых) действий, зоны вооруженных конфликтов и населенных пунктов, приближенных к районам боевых действий;
  • внесение изменений в Семейный кодекс Украины и Закон «Об охране детства» в части: обязанности родителей (или заменяющих их лиц) заботиться о безопасных условиях жизни ребенка, на период действия правого режима военного положения
  • определение Генштабом в мирное время районов возможных боевых действий, вооруженных конфликтов;
  • возложение за ОВА принятие решений об обязательной эвакуации из районов активных боевых действий
  • устанавливается право ОВА по предложению военного командования на «проведение обязательной эвакуации принудительным способом детей»
  • принудительная эвакуация детей осуществляется с территорий возможных боевых действий – органами опеки и попечительства с привлечением Национальной полиции, а с территорий активных боевых действий – органами полиции.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины дети война эвакуация

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Верховная Рада поддержала за основу законопроект о принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий

Законопроект предлагает обязать родителей выполнять решения военных администраций относительно проведения обязательной эвакуации детей из зоны боевых действий.

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