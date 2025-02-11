Верховна Рада підтримала за основу законопроект про примусову евакуацію дітей із зони бойових дій

13:54, 11 лютого 2025
Законопроектом пропонується зобов’язати батьків виконувати рішення військових адміністрацій щодо проведення обов’язкової евакуації дітей із зони бойових дій.
Верховна Рада 11 лютого прийняла за основу законопроект 12353 про обов'язкову евакуацію дітей із зони бойових дій. Він змінює законодавство у сфері проведення заходів з евакуації населення в умовах правового режиму воєнного стану, а саме положень Кодексу цивільного захисту України та інших законодавчих актів України.
Йдеться про:
- уточнення повноважень органів державної влади при проведенні заходів з евакуації, зокрема обов’язкової;
- усунення прогалини щодо заборони або обмеження в’їзду (входу), перебування населення у населених пунктах, з яких проводиться обов’язкова евакуація;
- врегулювання обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей, які потрапляють до районів воєнних (бойових) дій, зон збройних конфліктів та населених пунктів, наближених до районів бойових дій;
- внесення змін до Сімейного кодексу України і Закону «Про охорону дитинства» у частині: обов’язків батьків (або осіб, які їх замінюють) піклуватися про безпечні умови життя дитини, на період дії правого режиму воєнного стану
- визначення Генштабом у мирний час районів можливих бойових дій, збройних конфліктів;
- покладення за ОВА прийняття рішень про обов’язкову евакуацію з районів активних бойових дій
- встановлюється право ОВА за пропозицією військового командування на «проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей»
- примусова евакуація дітей здійснюється з територій можливих бойових дій – органами опіки та піклування із залученням Національної поліції, а з територій активний бойових дій – органами поліції.
Автор: Наталя Мамченко
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