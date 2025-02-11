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На Полтавщині посадовець Держказначейства вніс недостовірні відомості в декларацію на понад 95 млн грн — НАЗК

13:54, 11 лютого 2025
НАЗК здійснило моніторинг способу життя посадовця та скерувало відповідні матеріали до Нацполіції.
На Полтавщині посадовець Держказначейства вніс недостовірні відомості в декларацію на понад 95 млн грн — НАЗК
Фото: vinnitsa.info
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що правоохоронці повідомили про підозру начальнику відділу Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації).

«Національне агентство з   питань запобігання корупції (НАЗК) здійснило моніторинг способу життя та скерувало відповідні матеріали до НПУ», - сказано у повідомленні.

НАЗК встановило, що посадовець вніс недостовірні відомості в декларацію за 2023 рік на понад 95,7 млн грн.

Раніше НАЗК роз’яснило питання відображення у декларації майна, що було відчужене, отримане у спадок або як подарунок.

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Національна поліція НАЗК

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