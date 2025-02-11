У Литві призначили посла з особливих доручень з питань координації відновлення України

Даріус Скусевічус обійме посаду посла з особливих доручень з питань України.

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У Литві Даріуса Скусевічуса призначили послом з особливих доручень з питань координації відновлення та реконструкції України.

«Радий повідомити, що я розпочинаю нову посаду посла з особливих доручень з питань координації відновлення та реконструкції України в МЗС Литви», - повідомив він.

Нагадаємо, як повідомляла «Судово-юридична газета», три країни Балтії — Литва, Латвія та Естонія — офіційно відключилися від російської електричної мережі.

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