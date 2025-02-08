Литва, Латвія та Естонія офіційно відключилися від російської енергосистеми

Три балтійські країни завершили процес ізолювання своєї енергосистеми.

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Три країни Балтії — Литва, Латвія та Естонія — офіційно відключилися від російської електричної мережі. Це підтвердив Рокас Масюліс, керівник литовської енергетичної компанії Litgrid, яка відповідає за систему передачі електроенергії.

«Все пройшло за планом, за графіком. Ми підписали протокол з росіянами про те, як все має бути відключено. Я б навіть сказав, що за кілька хвилин до цього росіяни самі зв'язалися з нами і повідомили, що вони готові», — зазначив Масюліс, уточнивши, що процес відключення відбувся раніше, ніж планувалося.

Процедура розпочалася з поетапного відключення ліній, спершу одну, потім через кілька хвилин іншу, і так далі. Через 30 хвилин Литва також відключила білоруську лінію.

Після завершення відключення, яке очікується до 09:00, розпочнеться тестування ізольованої енергосистеми, яке триватиме до 9 лютого. Це відключення від російської енергосистеми відбулося в рамках завершення угоди про Балтійську енергосистему з Росією та Білоруссю (BRELL), яка формально припинила свою дію 7 лютого.

Естонія також приєдналася до цього кроку. Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що це знаменує «історичний день для європейської інтеграції». Естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна висловив впевненість, що країни Балтії з’єднають свої електричні системи з континентальною Європою.

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