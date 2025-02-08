Литва, Латвия и Эстония официально отключились от российской энергосистемы

Три балтийские страны завершили процесс изолирования своей энергосистемы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Три страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония - официально отключились от российской электрической сети. Это подтвердил Рокас Масюлис, руководитель литовской энергетической компании Litgrid, которая отвечает за систему передачи электроэнергии.

«Все прошло по плану, по графику. Мы подписали протокол с россиянами о том, как все должно быть отключено. Я бы даже сказал, что за несколько минут до этого россияне сами связались с нами и сообщили, что они готовы», - отметил Масюлис, уточнив, что процесс отключения состоялся раньше, чем планировалось.

Процедура началась с поэтапного отключения линий, сперва одну, потом через несколько минут другую, и так далее. Через 30 минут Литва также отключила белорусскую линию.

После завершения отключения, которое ожидается до 09:00, начнется тестирование изолированной энергосистемы, которое продлится до 9 февраля. Это отключение от российской энергосистемы произошло в рамках завершения соглашения о Балтийской энергосистеме с Россией и Беларусью (BRELL), которое формально прекратило свое действие 7 февраля.

Эстония также присоединилась к этому шагу. Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что это знаменует «исторический день для европейской интеграции». Эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна выразил уверенность, что страны Балтии соединят свои электрические системы с континентальной Европой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.