В Ровенской области заведующий кафедрой за взятку обещал мужчине, получившему повестку, помочь с поступлением в учебное заведение

Мужчину подозревают в содействии поступлению двух абитуриентов за 2800 долларов.

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В Ровенской области направили в суд обвинительный акт в отношении заведующего кафедрой одного из высших учебных заведений областного центра, которому инкриминируют пособничество в уклонении от мобилизации.

Выяснено, что 53-летний заведующий кафедрой в августе прошлого года получил от абитуриента 1600 долларов США взятки за содействие во поступлении в высшее учебное заведение в Николаеве, путем влияния на принятие соответствующего решения должностными лицами заведения.

Кроме того, установлено также, что обвиняемый за 1200 долларов США согласился организовать по той же схеме поступление в одно из ровенских учебных заведений для другого абитуриента, которому уже пришла повестка из РТЦК и СП. Таким образом, преподаватель еще и способствовал в уклонении от призыва во время мобилизации.

Ровенский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 242 000 грн, которую он уплатил. Своей вины обвиняемый не признает.

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