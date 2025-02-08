На Рівненщині завідувач кафедри за хабар обіцяв чоловіку, що отримав повістку, допомогти зі вступом до навчального закладу

Чоловіка підозрюють у сприянні вступу двох абітурієнтів за 2800 доларів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині скерували до суду обвинувальний акт щодо завідувача кафедри одного з вищих навчальних закладів обласного центру, якому інкримінують пособництво в ухиленні від мобілізації. Про це повідомляє обласна прокуратура.

З’ясовано, що 53-річний завідувач кафедри торік у серпні одержав від абітурієнта 1600 доларів США хабаря за сприяння у вступі до вищого навчального закладу в Миколаєві, шляхом впливу на прийняття відповідного рішення посадовими особами закладу.

Крім того, встановлено також, що обвинувачений за 1200 доларів США погодився організувати за тією ж схемою вступ до одного з рівненських навчальних закладів для іншого абітурієнта, якому на той час вже прийшла повістка з РТЦК та СП. Таким чином викладач ще й сприяв в ухиленні від призову під час мобілізації.

Рівненський міський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 242 000 грн, яку він сплатив. Своєї вини обвинувачений не визнає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.