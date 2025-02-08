Дрони атакували Ростов-на-Дону, пошкоджено військові об'єкти

В Ростов-на-Дону знаходяться штаб Південного військового округу РФ, аеродроми й завод зі складами боєприпасів.

Фото: ASTRA

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У ніч на 8 лютого Ростов-на-Дону став об'єктом атаки з боку безпілотних літальних апаратів. Вибухи пролунали в районі «Сельмаш», де розташовані важливі військові об'єкти, зокрема аеродроми та зенітно-ракетні комплекси С-400.

За словами керівника Центру по зв'язках з пресою Ради національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка, вражений район включає два військові аеродроми, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для військових потреб. Крім того, у цьому ж районі знаходиться штаб Південного військового округу Росії, відповідальний за бойові дії на південь України.

Окремо Коваленко зазначив, що на території заводу «Сельмаш» раніше спостерігали склади боєприпасів і технічні об'єкти, пов'язані з логістикою армії РФ.

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