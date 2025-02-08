Дроны атаковали Ростов-на-Дону, повреждены военные объекты

В Ростов-на-Дону находятся штаб Южного военного округа РФ, аэродромы и завод со складами боеприпасов.

Фото: ASTRA

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В ночь на 8 февраля Ростов-на-Дону стал объектом атаки со стороны беспилотных летательных аппаратов. Взрывы прогремели в районе «Сельмаш», где расположены важные военные объекты, в том числе аэродромы и зенитно-ракетные комплексы С-400.

По словам руководителя Центра по связям с прессой Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко, пораженный район включает два военных аэродрома, один из которых использует гражданскую инфраструктуру, переоборудованную для военных нужд. Кроме того, в этом же районе находится штаб Южного военного округа России, ответственный за боевые действия на юг Украины.

Отдельно Коваленко отметил, что на территории завода «Сельмаш» ранее наблюдали склады боеприпасов и технические объекты, связанные с логистикой армии РФ.

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