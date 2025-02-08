В Минобороны объяснили, почему произошел сбой в приложении Резерв+

В Минобороны советуют сохранить военно-учетный документ в бумажной форме, потому что с Резерв+ пока есть проблемы.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в приложении Резерв+ произошел сбой. Министерство обороны Украины сообщило о временных проблемах с авторизацией в системе Резерв+ из-за высокого уровня нагрузки на BankID. Вследствие этого доступ к некоторым функциям может быть ограничен.

В случае успешной авторизации пользователям рекомендуется сохранить военный документ в формате PDF на смартфоне. Также, если есть электронное направление на ВВК, стоит сделать его скриншот для сохранения важной информации.

Тем, кто подал запрос на отсрочку или получил направление на ВВК, советуют подождать дальнейших обновлений системы.

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