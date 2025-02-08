Россия готовит провокацию с фальшивками для дискредитации Координационного штаба по военнопленным

Российские силы готовят поддельные документы для манипуляций с украинскими военнопленными.

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Российские оккупанты готовят новую провокацию, направленную на дискредитацию работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Украины. По информации Главного управления разведки Министерства обороны, на этот раз вражеские силы планируют распространить сфальсифицированные документы, которые имеют вид официальных бумаг с эмблемами Координационного штаба.

Эти поддельные материалы содержат вымышленные фамилии должностных лиц, которые не имеют никакого отношения к Координационному штабу, а также сфальсифицированные названия якобы существующих региональных подразделений. Документы не соответствуют стандартам документооборота и являются грубыми фальшивками, не выдерживающими никакой критики. Основная цель таких провокаций - посеять недоверие к работе государственных структур и манипулировать семьями военнопленных и гражданских лиц.

Украинцев призывают быть бдительными, не распространять в соцсетях дезинформацию и не доверять непроверенным лицам или организациям, которые могут предлагать помощь. Отдельно подчеркивается необходимость немедленно сообщать в правоохранительные органы о любых попытках требовать деньги за «услуги», связанные с украинскими военнопленными.

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