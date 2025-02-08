Росія готує провокацію з фальшивками для дискредитації Координаційного штабу щодо військовополонених

Російські сили готують підроблені документи для маніпуляцій з українськими військовополоненими.

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Російські окупанти готують нову провокацію, спрямовану на дискредитацію роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими України. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони, на цей раз ворожі сили планують поширити сфальшовані документи, які мають вигляд офіційних паперів з емблемами Координаційного штабу.

Ці підроблені матеріали містять вигадані прізвища посадових осіб, які не мають жодного відношення до Координаційного штабу, а також сфальшовані назви нібито існуючих регіональних підрозділів. Документи не відповідають стандартам документообігу і є грубими фальшивками, що не витримують жодної критики. Основна мета таких провокацій — посіяти недовіру до роботи державних структур та маніпулювати родинами військовополонених і цивільних осіб.

Українців закликають бути пильними, не поширювати в соцмережах дезінформацію та не довіряти неперевіреним особам чи організаціям, які можуть пропонувати допомогу. Окремо наголошено на необхідності негайно повідомляти правоохоронні органи про будь-які спроби вимагати гроші за «послуги», пов'язані з українськими військовополоненими.

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