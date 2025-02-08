У МВС пояснили, як обміняти паперове посвідчення водія на ID-картку

У Міністерстві внутрішніх справ нагадали, що сучасне посвідчення водія у формі ID-картки має кілька ступенів захисту. Воно відображається у Дії та в Кабінеті водія.
Якщо паперове ламіноване посвідчення водія чи видане до 2013 року і не відображається в електронних сервісах, слід його обміняти.
Для обміну документа необхідно звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації.
Перед цим необхідно здійснити попередній запис. Реєстрація на послуги доступна онлайн – на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі Е-запис, а також у терміналі самообслуговування безпосередньо у приміщенні сервісного центру.
Також з собою потрібно взяти пакет документів:
Фотографію заздалегідь роздруковувати не потрібно. Адміністратор зробить якісне фото на документ під час надання послуги. Отримати посвідчення водія на новому бланку можна у день звернення до сервісного центру МВС.
Після отримання нового водійського посвідчення документ відображатиметься онлайн у Кабінеті водія та у застосунку Дія.
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