У МВС пояснили, як обміняти паперове посвідчення водія на ID-картку

Для обміну потрібно відвідати будь-який сервісний центр МВС з необхідними документами.

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У Міністерстві внутрішніх справ нагадали, що сучасне посвідчення водія у формі ID-картки має кілька ступенів захисту. Воно відображається у Дії та в Кабінеті водія.

Якщо паперове ламіноване посвідчення водія чи видане до 2013 року і не відображається в електронних сервісах, слід його обміняти.

Для обміну документа необхідно звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації.

Перед цим необхідно здійснити попередній запис. Реєстрація на послуги доступна онлайн – на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі Е-запис, а також у терміналі самообслуговування безпосередньо у приміщенні сервісного центру.

Також з собою потрібно взяти пакет документів:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

посвідчення водія, що підлягає обміну;

медичну довідку (на час дії воєнного стану не обов’язкова).

Фотографію заздалегідь роздруковувати не потрібно. Адміністратор зробить якісне фото на документ під час надання послуги. Отримати посвідчення водія на новому бланку можна у день звернення до сервісного центру МВС.

Після отримання нового водійського посвідчення документ відображатиметься онлайн у Кабінеті водія та у застосунку Дія.

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