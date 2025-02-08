В МВД объяснили, как обменять бумажное водительское удостоверение на ID-карту

Для обмена нужно посетить любой сервисный центр МВД с необходимыми документами.

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В Министерстве внутренних дел напомнили, что современное водительское удостоверение в форме ID-карты имеет несколько степеней защиты. Оно отражается в Дии и Кабинете водителя.

Если бумажное ламинированное водительское удостоверение или выдано до 2013 года и не отображается в электронных сервисах, следует его обменять.

Для обмена документа необходимо обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД независимо от места регистрации.

Перед этим необходимо произвести предварительную запись. Регистрация на услуги доступна онлайн – на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе Е-запись, а также в терминале самообслуживания непосредственно в помещении сервисного центра.

Также с собой нужно взять пакет документов:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

удостоверение водителя, подлежащего обмену;

медицинскую справку (на время действия военного положения не обязательна).

Фотографию заранее распечатывать не нужно. Администратор сделает качественное фото на документ при предоставлении услуги. Получить водительское удостоверение на новом бланке можно в день обращения в сервисный центр МВД.

После получения нового водительского удостоверения документ отображается онлайн в Кабинете водителя и в приложении Дия.

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