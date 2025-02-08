Apple разрабатывает робота-помощника в виде настольной лампы

Apple анонсировала нового робота для дома: ELEGNT, который может «чувствовать».

Фото: Vector

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Apple работает над новым продуктом в рамках линейки умных устройств для дома - роботом, напоминающим настольную лампу, который уже вызывает ассоциации с маскотом анимационной студии Pixar. Проект получил кодовое название ELEGNT, а первые детали о его возможностях были раскрыты сотрудником компании Джо Россиньолом, который поделился короткой презентацией на своем канале.

ELEGNT имеет два режима работы: эмоциональный и функциональный. В «эмоциональном» режиме робот демонстрирует большую активность, двигаясь и взаимодействуя с пользователем, отображая «чувства» и «эмоции». В «функциональном» же режиме робот выполняет точные инструкции без лишних движений, что делает его более практичным для выполнения задач.

Среди основных функций - автоматическая подсветка книг на столе, указание направления света с помощью пальца хозяина, настройка освещения для идеальной фотографии, а также проецирование изображений на поверхностях. Кроме того, ELEGNT может стать компаньоном для владельца, напоминая о важных делах, таких как употребление воды, и даже помочь с решением проблем, ища решения в Интернете. Например, в одном из роликов робот помог девушке, которая не могла разобраться с 3D-принтером, проецируя на стену видеоуроки.

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