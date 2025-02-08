Вопреки ожиданиям — послом Украины в Молдове стал не Алексей Данилов, а дипломат Паун Роговей

Владимир Зеленский назначил Пауна Роговея новым послом в Молдове вместо ранее согласованного Алексея Данилова.

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Президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Молдове Пауна Роговея. Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

Роговей с 2020 года был временным поверенным в делах Украины в Румынии. В иностранных дипломатических учреждениях Украины работает с 2000 года. В это время начал работать в посольстве Украины в Румынии.

В 2012-2017 годах имел командировку в посольство в Молдове, где занимал должность советника.

Напомним, что в марте 2024 года Зеленский уволил посла Украины в Молдове Марка Шевченко и анонсировал, что на его место назначит бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова. Президент согласовал назначение Данилова, но указом от 7 февраля 2025 года назначил послом в Молдове Пауна Роговея.

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