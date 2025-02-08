Всупереч очікуванням — послом України в Молдові став не Олексій Данілов, а дипломат Паун Роговей

Володимир Зеленський призначив Пауна Роговея новим послом у Молдові замість раніше погодженого Олексія Данілова.

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Президент Володимир Зеленський призначив послом України в Молдові Пауна Роговея. Відповідній указ опубліковано на сайті Глави держави.

Роговей з 2020 року був тимчасовим повіреним у справах України в Румунії. У закордонних дипломатичних установах України працює з 2000 року. Саме тоді почав працювати у посольстві України в Румунії.

У 2012-2017 роках мав відрядження до посольства в Молдові, де обіймав посаду радника.

Нагадаємо, що у березні 2024 року Зеленський звільнив посла України в Молдові Марка Шевченка та анонсував, що на його місце призначить колишнього секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова. Президент погодив призначення Данілова, але указом від 7 лютого 2025 року призначив послом у Молдові Пауна Роговея.

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