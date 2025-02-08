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У застосунку Резерв+ стався збій

11:11, 8 лютого 2025
Застосунок довго завантажується, а потім з'являється повідомлення про технічну проблему.
У застосунку Резерв+ стався збій
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У мобільному додатку "Резерв +" стався масштабний збій.  Користувачі скаржаться, що у застосунку не можна авторизуватись та скористатись функціями.

При спробі зайти в Резерв+, застосунок довго завантажується, а потім повідомляється про технічну проблему або про відсутність з’єднання.

Наразі в Мінборони проблему ще не коментували.

Нагадаємо, що через застосунок Резерв+  військовозобов'язані українці можуть оновити військово-облікові дані, переглянути інформацію з реєстру "Оберіг" та сформувати військово-обліковий документ. Також у Резерв+ відображаються відстрочки та бронювання.

З 7 лютого у мобільному застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок.

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Резерв+

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